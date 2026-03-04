Corriere Fiorentino: Vanoli sotto processo, l'allenatore nel mirino
Due pagine sulla Fiorentina sul Corriere Fiorentino di oggi.
Pagina 10
Apertura per: “Vanoli sotto processo”. Sottotitolo: “Il ritorno della linea a 3, la scelta di Rugani e i cambi: l’allenatore è di nuovo nel mirino “I giocatori si facciano un esame di coscienza”, dice lui. E Paratici gli ribadisce fiducia”.
Pagina 11
L'opinione degli ex sul momento della squadra: “I problemi in difesa? Mentalità e poca qualità Ma i viola ce la faranno”. Sottotitolo: “Bruno: livello basso. Ujfalusi: non abituati a soffrire”.
