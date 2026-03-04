Corriere Fiorentino: Vanoli sotto processo, l'allenatore nel mirino

Due pagine sulla Fiorentina sul Corriere Fiorentino di oggi.

Pagina 10

Apertura per: “Vanoli sotto processo”. Sottotitolo: “Il ritorno della linea a 3, la scelta di Rugani e i cambi: l’allenatore è di nuovo nel mirino “I giocatori si facciano un esame di coscienza”, dice lui. E Paratici gli ribadisce fiducia”.

Pagina 11

L'opinione degli ex sul momento della squadra: “I problemi in difesa? Mentalità e poca qualità Ma i viola ce la faranno”. Sottotitolo: “Bruno: livello basso. Ujfalusi: non abituati a soffrire”.