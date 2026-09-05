Abate: "Ringrazio ai miei, crediamo in quello che facciamo. Mandragora è un leader, su Simeone..."

Ignazio Abate, tecnico del Torino, è intervenuto al margine della vittoria dei granata sulla Fiorentina, che certifica ancora di più la crisi dei viola. Queste le parole di Abate: "Ringrazio i ragazzi per questa vittoria, hanno dimostrato di credere in quello che facciamo. Dopo un inizio non facile, oggi abbiamo fatto una grande prestazione.

“Mandragora è un leader”

Abate ha poi proseguito: "Mandragora è un leader, è il tipo di giocatore che cercavamo dal mercato. È un ragazzo che copre il capo ed un giocatore di grande qualità, in una squadra giovane come questa Rolando darà una grande mano".

Sull'esclusione di Simeone

Sull'esclusione dall'inizio di Simeone: “Volevamo dare solidità e cercare di tenere il palleggio. Giovanni ha fatto uno spezzone di grande livello e lo ringrazio, non è mai facile entrare a partita in corso”.