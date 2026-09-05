Goretti: "Siamo in un momento di cambiamento importante, stiamo costruendo un nuovo modello di fare calcio per far divenire competitiva la Fiorentina"

Il dt della Fiorentina Roberto Goretti ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Torino.

“Un momento di passaggio”

Goretti ha dichiarato: “Questo è un momento di passaggio da un modo di fare club ad un altro. C'è stato un cambiamento importante nella guida tecnica. Di 60 giocatori sotto contratto ne sono usciti 52, abbiamo fatto tante operazioni”

“Per un nuovo modello di calcio”

E ha aggiunto: "Quello che è più importante è iniziare a costruire un nuovo modello di fare calcio sperando di farlo nella maniera giusta e che sia accattivante, duraturo e porti la Fiorentina nel tempo a essere competitiva".