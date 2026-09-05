La formazione ufficiale della Fiorentina: Grosso cambia ancora qualcosa in difesa, in mezzo ci sono Fagioli e Oulai. Esordio immediato per Njie

Il tecnico della Fiorentina Fabio Grosso ha reso nota la formazione che alle ore 15 scenderà sul terreno di gioco dello stadio Franchi per affrontare il Torino di Abate, in una sfida valida per la terza giornata della Serie A 26/27. E le scelte del tecnico non sorprendono troppo.

Esordio per Viery come titolare, la prima di Njie

Esordio dal primo minuto per Viery, centrale assieme a Dragusin. Sulle fasce ci saranno Joao Mario e Valdepenas. A centrocampo arrivano le novità: la in mezzo ci saranno Fagioli, in cabina di regia, con ai suoi lati Brescianini e Oulai. Davanti il tridente Mastantuono, Pellegrino, Njie, con quest'ultimo alla sua prima assoluta in maglia viola.

Le formazioni ufficiali delle due squadre

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Viery, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All.: Grosso.

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Comert, Comuzzo; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Gineitis, Cacciamani; Vlasic, Adams. All.: Abate.