Il portiere italiano Alberto Brignoli è ricordato ad ogni latitudine da quel 3 dicembre 2017, quando il portiere di testa siglò il gol che al 94′ consegnò il primo, storico punto al Benevento dopo il ritorno in Serie A dei giallorossi. Oggi gioca in Grecia, dapprima al Panathīnaïkos, oggi con l’AEK Atene. A Sportitalia Brignoli ha avuto modo di parlare anche di un calciatore seguito dalla Fiorentina, il classe 2003 Konstantelias, centrocampista offensivo in forza al Paok.



‘Konstantelias ha grandissima qualità e potrebbe fare belle cose in Italia. Movimento greco in crescita’

“Ci gioco contro da 3-4 anni, ha davvero grandissima qualità. E’ proprio bello da vedere. Ce ne sono tanti altri, 2-3 ragazzi giovani dell’Olympiacos per esempio che sono già in Nazionale, è un movimento in crescita. Ma Kōnstantelias è forte, guardatevi il gol del 2-1 che mi ha fatto in AEK-PAOK 2-3: mi ha fatto l’1-2 per darvi un’idea, tipo quello famoso di Baggio contro Van Der Sar. Palla lunga, era uno contro uno con me e con il primo tocco mi ha evitato, con l’altro piede ha fatto gol”.

’Gli servirebbe un minimo di adattamento, ma poi…’

“In Italia avrebbe sicuramente bisogno di un minimo di adattamento, a volte non te lo danno se investono tanti soldi. Però secondo me dopo qualche mese potrebbe fare belle cose”.