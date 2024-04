Il Bruges intanto si gioca il titolo sul campo del Genk e non può pensare solo alla Fiorentina

Se per la Fiorentina quella con il Sassuolo sarà una gara piuttosto interlocutoria, vissuta un po' come quella di Salerno, come intermezzo tra una coppa e l'altra, il Bruges ha molto altro a cui pensare. La squadra di Hayen si gioca il titolo in Belgio, ha 5 giornate davanti da giocare e 2 punti da recuperare all'Anderlecht. Domani all'ora di pranzo la sfida in casa del Genk, avversario in Conference proprio della Fiorentina.