Commisso detta la linea: dimissioni? Non se ne parla nemmeno. La parola d'ordine che gira

Il giorno dopo il ko di San Siro e l'ultimo posto in classifica, il confronto c’è stato all'interno della Fiorentina ed è stato animato com’era giusto che fosse.

Commisso

Per esprimere attaccamento e senso di appartenenza e rafforzare la fiducia a tecnico, calciatori e dirigenti (Daniele Pradè in particolare) sono arrivate dagli Stati Uniti le parole del presidente, Rocco Commisso, intervenuto, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, nei panni di equilibratore e di motivatore.

Niente dimissioni, nuova parola d'ordine

C'è bisogno però di un'inversione di tendenza e di risultati fin da subito, dalle sfide contro il Rapid Vienna e il Bologna. Messi al bando i brutti pensieri e nemmeno presi in considerazione gesti e azioni che andrebbero in senso contrario a quello che è l’indirizzo di Commisso e del club. Compattezza è la parola d’ordine che gira all'interno del Viola Park.