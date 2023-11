Quanto sono costati alla Fiorentina i giocatori arrivati nell'ultima campagna acquisti? E quanto ha incassato e incasserà la società viola per i calciatori ceduti?

Per rispondere a queste domande ci viene incontro l'ultimo bilancio approvato dal club, nel quale è presente anche una nota integrativa dove sono riepilogati tutti i movimenti fatti nel corso dell'ultima campagna acquisti-cessioni.

In entrata

44 milioni e 905 mila euro: questa la cifra spesa (al netto di bonus e futuri premi) che la Fiorentina ha sborsato per portarsi a casa i vari Arthur, Beltran, Christensen, Guidobaldi (calciatore della Primavera), Infantino, Lopez, Mina, Nzola e Parisi (Arthur e Lopez sono a titolo temporaneo, e sono costati 2 milioni e 100 mila euro in tutto, gli altri sono a titolo definitivo).

Fino a questo momento per Beltran e Nzola è previsto lo stesso esborso: 12 milioni e 600 mila euro. Mentre per Parisi verranno versati 10 milioni (in tre rate) all'Empoli. Sappiamo però che per l'argentino sono previsti bonus che, se per caso si verificassero tutti, farebbero in pratica raddoppiare la cifra che finirebbe nelle casse del River Plate.

In uscita

E in uscita? Per il momento siamo a circa 60 milioni di euro raccolti. Nello specifico 20 milioni per Cabral, 16,15 per Igor, 9 milioni per il prestito di Amrabat, 5,4 milioni per Terzic, 100 mila euro per il prestito di Sabiri, e 250 mila euro per la cessione di Spalluto. Siamo a 50,9 milioni di euro, ma a questi dobbiamo aggiungere Maleh (5 milioni) e anche Dragowski e Zurkowski per complessivi 4 milioni.

Anche in questo caso le cifre sono al netto di bonus che sono stati previsti sicuramente per Cabral e Igor (ballano ancora circa 8 milioni di euro).