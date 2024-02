Corriere dello Sport-Stadio: La cura psicologica e i trucchi di Italiano

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Il difensore". Ovvero: "Italiano: "Allarmismi inutili". Il riscatto con la Lazio". Sommario: "La flessione preoccupa: 5 punti nelle prime 6 giornate del ritorno, nel girone d'andata ne aveva raccolti 11".

Pagina 22

L'articolo principale è: "Chi li ha visti? Tre leader viola non si ritrovano". Sottotitolo: "Arthur, Bonaventura e Gonzalez nel 2024 hanno perso il ritmo Giocano meno o sbagliano di più".

Pagina 23

Grande spazio per: "La cura psicologica e i trucchi di Italiano". Sottotitolo: "Dopo i ko di Bologna e di Lecce stessa strategia: ha difeso i suoi per non far smarrire la squadra".