Il portiere del Sassuolo Andrea Consigli, che stasera nella gara vinta contro la Fiorentina ha parato il rigore a Bonaventura, è intervenuto a Sky Sport a fine gara: "Non so quanti rigori ho parato finora, non sono un amante delle statistiche, me le guarderò quando smetterò di giocare. Questa è stata un partita fondamentale dopo un periodo difficile. Sono contento che siano coincise la vittoria e una partita senza prendere gol dopo tanto, con un rigore parato. Sono felice per me e i miei compagni, ce lo siamo meritato".

“Abbiamo lottato su ogni pallone”

E aggiunge: "I ragazzi hanno lottato su ogni pallone, abbiamo difeso sulle palle inattive contro Milenkovic, Nzola, Martinez Quarta. Siamo usciti dalla zona di comfort, abbiamo giocato una partita lottando e facendo una partita di sofferenza".