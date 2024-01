La Fiorentina inciampa col Sassuolo ma chiude il girone d'andata in zona Champions. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La più classica delle serate deludenti, con esodo al seguito, quella della Fiorentina. La squadra viola ha ceduto per 1-0 al Sassuolo, con la rete in apertura di Pinamonti. Girone d'andata che si chiude dunque con 33 punti e sicuramente in zona Champions.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 48, Juventus 43, Milan 36, Fiorentina 33, Bologna 32, Atalanta 29, Roma 28, Napoli 28, Lazio 27, Monza 25, Torino 24, Genoa 21, Lecce 21, Frosinone 19, Sassuolo 19, Udinese 17, Cagliari 15, Verona 14, Empoli 13, Salernitana 12.