VIDEO - L'erede di Bressan? Viene dall'Argentina. Una rovesciata che ricorda quella di Fiorentina-Barcellona

Per i più giovani, andate a vedervi questa perla. Per i tifosi della Fiorentina nati prima del terzo millennio, sapete già di cosa stiamo parlando. La mitica rete in rovesciata di Mauro Bressan, segnata il 2 novembre 1999, è entrata di diritto nella storia dei gol più belli di sempre. Un capolavoro di genio, una prodezza tecnica realizzata, fra l'altro, nella competizione più prestigiosa di tutte, la Champions League, e contro il Barcellona di Figo e Rivaldo.

La storica rovesciata di Bressan

Nella notte, però, un altro calciatore è riuscito a fare qualcosa di molto simile. Il giocatore in questione si chiama Santiago Montiel e nell'incontro fra Independiente e Ind. Rivadavia ha sfoderato un gesto tecnico clamoroso, lasciando di stucco lo stadio Libertadores de America.

La “fotocopia” di Fiorentina-Barcellona

Quale gol vi sembra più bello? La rovesciata dell'ex viola Bressan o questa di Montiel? Largo ai commenti, vi leggiamo!