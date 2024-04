A TMW Radio, ha parlato il giornalista nonché ex calciatore Stefano Impallomeni, commentando la vittoria della Fiorentina per uno a zero in Coppa Italia, al termine di una grandissima prestazione della squadra di Italiano: "Bella partita, bellissima Fiorentina che crea tanto ma vince solo 1-0. C'è il ritorno e può succedere di tutto. Carnesecchi ha fatto la parata della stagione su Nico Gonzalez. E' molto bello stilisticamente, ha grande doti, anche se deve migliorare su alcune cose".

“Italiano porta un gioco entusiasmante”

Poi si cambia argomento, gli viene chiesto un parere su Italiano come possibile allenatore del Napoli: "Per me sarebbe la scelta giusta. Sarei curioso di vedere Italiano all'opera con una squadra ben strutturata in ogni reparto. E' un gran lavoratore e a Napoli può fare bene, anche se dipende poi dal rapporto col presidente. Se De Laurentiis deve cedere i pezzi migliori, è l'uomo giusto che può mettere a posto le cose, portando anche un gioco entusiasmante".