Padovan "Non capisco la convocazione di Frattesi, uno come Fagioli avrebbe fatto comodo"

Questo pomeriggio il giornalista sportivo Giancarlo Padovan, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare la mancata convocazione in Nazionale del centrocampista della Fiorentina Nicolo Fagioli.

“Sinceramente non riesco a capacitarmi di come, in occasione di un evento importantissimo come quello di stasera, sia stato convocato Frattesi, una conclamata riserva dell'Inter, mentre altri giocatori sono stati costretti a restare a casa. Ad esempio Fagioli, che sta dimostrando di vivere un momento di condizione fisica e mentale eccellente, non si capisce perche non sia stato chiamato. Ovvero, si può capire: perchè se sono il ct in questo momento voglio andare in campo e fare la partita con quei giocatori che mi hanno portato fino a questo punto, con quelli che conosco meglio e che mi conoscono meglio”.

"Fagioli e tanti altri avrebbero meritato la convocazione"

Ha anche aggiunto: “Concordo nel dire che adesso non c'è tempo per sperimentare, o per lanciare qualcuno. Sono comunque dell'idea che giocatori come Bernardeschi, Zaniolo e Fagioli, secondo me sanno dove si trovano e hanno ormai acquisito la personalità per dire la loro con la maglia della nazionale italiana, senza diementicare Pellegrini della Roma. Chissà se in caso di qualificazione non possano essere davvero presi in considerazione”.