C'è spazio anche per Favasuli nel pareggio della Ternana a Padova. Prova sufficiente per un altro giovane della Fiorentina

Termina 2-2 la sfida fra Cittadella e Ternana, match valido per il campionato cadetto in cui si sono distinti due giocatori in prestito dalla Fiorentina. Negli ospiti è partito dal primo minuto, per la prima volta, Filippo Distefano, sostituito dopo un'abbondante ora di gioco.

Come si legge su TMW, la gara di Distefano è stata da 6 pieno: “Il giovane attaccante si dà da fare, tanto lavoro sporco e in appoggio. Esce dopo aver dato tutto. Dal 69’, impegnato anche Costantino Favasuli, sufficiente anche lui: ”In campo per l’assalto finale, spezzone di gara senza infamia e senza lode".