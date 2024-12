Castrovilli per il momento si salva ma confermarlo alla Lazio è servito l'infortunio di un altro ex viola

Uno scenario piuttosto tetro quello ipotizzato nelle ore scorse per Gaetano Castrovilli, per il quale si era parlato anche di una rescissione anticipata con la Lazio viste le incertezze fisiche che ancora perdurano. Ma proprio ieri Matias Vecino è rimasto vittima di una lesione muscolare e con l'emergenza del reparto, Castrovilli non può certo essere svincolato. L'ex numero dieci viola quindi rimane a disposizione di Baroni ma, certo, non con il livello di protagonismo che sperava.