Ikoné e il tesoretto che non ti aspetti: dal Qatar spingono, ma lui vuole valutare possibili offerte europee

Come scrive La Nazione in edicola questa mattina, Ikonè è pronto a giocarsi una nuova avventura in Qatar. Prima di firmare il suo addio alla Fiorentina per approdare nel paese arabo, però, il francese vuole verificare che per lui non ci siano opportunità in Europa. Magari proprio in Francia.

La società viola gli ha fatto sapere di essere disponibile ad aspettare qualche giorno, oltre al fatto che non ascolterà offerte al di sotto di 15 milioni, che dal Qatar arriveranno nel giro di 48 ore.