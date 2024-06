Fiorentina, voglia di un mercato... Azzurro! A breve un incontro importante con l'agente di due obiettivi

Come riporta il Corriere dello Sport, l'intenzione della Fiorentina è quella di fare un mercato con innesti prettamente giovani e italiani. I nomi che circolano in queste ore intorno all'ambiente viola seguono questa logica, a partire da Nicolò Zaniolo.

Nomi azzurri anche per l'attacco, dove Retegui rimane sempre in corsa per il ruolo di nuova punta viola, anche se l'incognita Genoa/Europei è molto grande, specialmente per la valutazione che il Grifone fa dell'itali-argentino.

Se non andasse in porto l'affare con il Genoa, come scrive il quotidiano, la Fiorentina è pronta a puntare Lorenzo Lucca. Nei prossimi giorni il club viola incontrerà l'agente della punta dell'Udinese, Beppe Riso, per capire quali siano i margini dell'eventuale trattativa. Riso è anche il procuratore dell'obiettivo di mercato più recente per il centrocampo, Brescianini. Si parlerà sicuramente anche di lui.