Bernardeschi potrebbe ritrovare la Fiorentina in Conference League: il Toronto tratta la sua cessione in Europa

Benché soltanto un anno fa il giocatore sia partito alla volta della MLS per cercare nuove motivazioni, Federico Bernardeschi è veramente ad un passo dal ritorno in Europa. E se a questo si somma il fatto che nella prossima stagione potrebbe ritrovare da avversario proprio la Fiorentina di Vincenzo Italiano, la situazione diventa clamorosa.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Gianlucadimarzio.com per l trequartista campione d'Europa 2021 con la maglia dell'Italia, infatti, c'è una richiesta da parte del Besiktas: club che al momento è impegnato nei preliminari di Conference League e che in caso di accesso alla fase ai gironi potrebbe proprio incontrare i viola, dovendo poi tornare a giocare al Franchi davanti ai suoi ex tifosi.

La trattativa tra i due club sarebbe in corso, mentre il Besiktas sembra aver gia convinto il giocatore: al suo entourage è stata presentata un’offerta di quattro milioni a stagione.