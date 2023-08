Biasin: "La Fiorentina sta facendo qualcosa di straordinario: Beltran rappresenta un rischio relativo"

Questo pomeriggio il giornalista sportivo Fabrizio Biasin, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare la Fiorentina di Vincenzo Italiano, soprattutto dopo quest'ultima rivoluzione estiva. Questo un estratto delle sue parole:

“La Fiorentina sta facendo qualcosa di straordinario. Ha venduto Cabral al Benfica per 25 milioni, dopo due stagioni non proprio esaltanti per il brasiliano, rimettendo subito il capitale, e forse qualcosina in più, per prendere una garanzia come Nzola e Beltran. Ovviamente l'argentino andrà testato in un campionato come la Serie A, perchè ovviamente non si può mai sapere cosa può capitare, però questo è un giocatore che l'anno scorso è stato straprotagonista nel River Plate, che ha delle caratteristiche meravigliose e credo che portarlo in Italia a queste cifre sia un grandissimo colpo. E' difficile a quelle cifre trovare un attaccante che ti possa garantire 20 gol, e credo che la Fiorentina abbia fatto un ottima operazione”.

Ha poi concluso: “Il suo arrivo poi sono convinto che per la Fiorentina possa rappresentare un rischio relativo. Perchè vero che i viola hanno speso una cifra importante per un giocatore giovane, ma anche se non avesse funzionare alla fine di questo investimento riusciranno sicuramente a rientrare: non è che sono state spese cifre attorno ai 50 milioni. Vedo che in Italia c'è ancora poca predisposizione a scommettere su nuovi nomi, quindi brava la Fiorentina”.