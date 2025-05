Si avvicina Roma-Fiorentina, sfida caldissima in ottica Champions League e piazzamenti europei. L'ambiente giallorosso ci crede e si scalda per sfidare la squadra viola, come testimoniano le ulteriori indicazioni della Curva Sud. Si preannuncia un catino bollente, con anche oltre 1500 tifosi provenienti da Firenze.

Roma si preannuncia uno stadio caldissimo: “Ennesima battaglia alle porte”

Questo il comunicato: “Ci siamo, l’ennesima battaglia è alle porte… Anche oggi è fondamentale che tutto lo stadio collabori per la perfetta riuscita dello spettacolo. Come abbiamo fatto nella partita di coppa, dal momento in cui gli avversari entreranno in campo per il riscaldamento, inizieremo a sventolare le bandiere Giallorosse. Vi invitiamo ancora una volta a non sovrapporvi altro materiale tra cui stendardi a due aste, bandiere di altri colori o di altro tipo, almeno fino al 10° minuto, in modo da ottenere lo stesso spettacolo che tutto il mondo ha già potuto apprezzare”.