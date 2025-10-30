Il giornalista americano Matteo Bonetti, commentatore della Serie A per Paramount Plus, si è espresso duramente sulla situazione della Fiorentina concentrandosi in particolar modo sulle difficoltà di Stefano Pioli.

‘Mai vista fallire così male una squadra’

“Quanto ancora questa situazione proseguirà? La Fiorentina non ha identità, non ha idea di cosa fare con la palla. Non sono mai stato così sorpreso in tanti tanti anni, di vedere fallire così male una squadra, da 3 mesi. Pioli deve andare via, i tifosi dell'Inter ieri sera cantavano ‘Pioli is on fire’, ricordando il coro celebre dei tifosi del Milan che vinse lo Scudetto, e sembra sia passata una vita”.

‘Quando guardi la Fiorentina non hai idea di ciò che vedi’

"Pioli è andato in Arabia Saudita, ora è alla Fiorentina ma non penso che arriverà a Natale, sarei scioccato. Non vedo cambiamenti di rotta, non si intravedono nel carattere della squadra. Quando guardi la Fiorentina non hai idea di cosa stai guardando, non c'è alcuna parvenza di gioco".