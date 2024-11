Domani la Fiorentina sarà protagonista in Conference League per la terza giornata della League Phase, a Nicosia contro l'APOEL (senza i suoi tifosi, per due trasferte vietate dalla UEFA). A proposito della partita, ha parlato anche il presidente del club cipriota, Podromos Petrides.

“Fiorentina superiore, è normale, ma daremo tutto”

Ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana: “Sarà molto difficile battere la Fiorentina, è normale che abbia qualità superiori alle nostre. Ma l'APOEL darà tutto per vincere domani. Spero che ci daranno una grande mano i nostri tifosi, spingendo i ragazzi dagli spalti. Ci vuole la carica giusta”.