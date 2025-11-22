Inamovibile Amatucci: il play viola ancora protagonista e il Las Palmas punta la Liga. Lo zampino sul raddoppio dei suoi

Un'altra serata da titolare per Lorenzo Amatucci che al Las Palmas sta trovando una dimensione in cui esprimersi alla grande: è titolare inamovibile nella formazione di Luis Garcia che sta guidando la Liga Smart Bank, la serie B spagnola per intendersi. Ieri sera successo per 2-1 sull'Albacete per i canari, che guidano la classifica e punta alla promozione diretta in Liga.

Amatucci è stato ancora una volta tra i migliori in campo, dando il via il via all'azione del momentaneo 2-0 con una palla in verticale per Fuster che poi ha rifinito per Lukovic. Nella ripresa gol da antologia di Morcillo, con un lob da metà campo che aveva rimesso in bilico il risultato, poi portato a casa dal Las Palmas.