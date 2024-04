Cinquant'anni di Ultras: ecco la targa in Via Pisana in ricordo dello storico gruppo di tifosi viola

A fine 2023, la Curva Fiesole e il movimento ultras a seguito della Fiorentina ha compiuto 50 anni. I tifosi viola hanno festeggiato, anche interrompendo le celebrazioni a cavallo dell'alluvione che ha coinvolto la provincia, ma ora c'è un ulteriore riconoscimento.

Oggi, in via Pisana, è stata inaugurata una targa per celebrare la fondazione, cinquanta anni fa, del gruppo “Ultras”, il primo della storia della Curva Fiesole. Un evento a cui hanno partecipato i volti noti del tifo viola, insieme all'assessore allo Sport Guccione, il presidente della Commissione sport Giorgetti e il presidente della Toscana Eugenio Giani.

Di seguito, il commento di quest'ultimo su Instagram: