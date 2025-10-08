Failla: "Commisso non manderà via nessuno, Pradè ha speso male i soldi della società"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Giornalista Rai, molto legato alla Fiorentina, Fabrizio Failla, intervistato da News.Superscommesse.it, ha parlato della crisi viola.
“Commisso non manderà via nessuno”
“Partiamo dal presupposto che Commisso non manderà via nessuno - ha detto - e che è assente per motivi di salute. Serve che Pioli passi al 4-4-2, unica ancora di salvezza per una squadra che fin qui non ha mai rimontato e né è mai riuscita a conservare un risultato di vantaggio”.
“Pradè ha speso male i soldi della società”
Sulla dirigenza viola aggiunge: “Ferrari è un professionista della comunicazione prestato al ruolo di direttore generale, mentre Pradè ha speso male i soldi della società”.
💬 Commenti (1)