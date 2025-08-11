La svolta cinematografica di Edurne De Gea. E il portierone viola apprezza

Cantante, presentatrice TV, partecipazioni in alcune serie…e ora anche attrice in un film. Edurne García Almagro, moglie del portierone della Fiorentina, David De Gea, ha aggiunto un'altra tacca alle proprie abilità artistiche.

Primo film

La grande opportunità di apparire sul grande schermo gliel'ha data il film The Mansion, uscito da non molto e in cui interpreta uno dei ruoli principali.

Partecipazione a diverse serie

Dopo la presenza in diverse serie come in "Hospital Central", "Gym Tony" o "La que se avecina" in cui ha avuto un ruolo episodico, ha partecipato anche ad "Atasco" di cui Amazon Prime Video ha appena lanciato la seconda stagione e "Servir y proteger". Ma stavolta Edurne è andata oltre per la gioia anche di David che è il suo primo, grande, fan e apprezza a fondo la carriera artistica della compagna.