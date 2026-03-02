Ranieri: "Oggi è molto importante, ricordiamo Astori. La qualificazione agli ottavi in Conference League ci ha dato grande forza"
Luca Ranieri. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri è intervenuto a DAZN prim della gara contro l'Udinese.
Sul ricordo di Astori
Sul ricordo dell'eterno capitano Davide Astori Ranieri ha dichiarato: "Oggi è molto importante nel ricordo di Davide che io ho conosciuto quando ero in Primavera. Era una persona fantastica che aiutava tutti. È stato un grande capitano".
Sulla qualificazione agli ottavi in Conference
Sulla partita contro lo Jagiellonia: "Il passaggio del turno ci da grande forza, non possiamo lasciare nulla indietro e lottare su tutti i fronti. Oggi sappiamo che è difficile e importante, ci siamo preparati, non vediamo l'ora che inizi".
💬 Commenti