Improta: "Lavoriamo per aprire la trasferta ai tifosi del Napoli al Franchi. I lavori sulla curva della Fiorentina..."

Lo stadio Artemio Franchi è un continuo cantiere e continuerà ad esserlo almeno per tutta la prossima stagione. In vista di Fiorentina-Napoli del 13 settembre, l'impianto riaprirà ai tifosi viola… e forse anche a quelli partenopei.

“Al lavoro per aprire la trasferta ai tifosi del Napoli, ma…”

Il presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, Maurizio Improta, è intervenuto a Radio CRC per parlare della situazione: “Stiamo lavorando per aprire la trasferta ai tifosi del Napoli al Franchi, per la partita contro la Fiorentina. Il nostro lavoro, però, non può sostituire le maestranze che fanno il restyling della curva viola. Il settore dispone soltanto di 340 posti, in più non credo che gli atteggiamenti di certe tifoserie cambieranno in questa stagione”.