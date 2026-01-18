Zazzaroni: "Commisso ha lottato, si è stufato ma arreso solo alla malattia. Il padre di Bove mi ha chiamato commosso..."

Il ricordo accorato da parte di Ivan Zazzaroni su Instagram avvolge sia Rocco Commisso che l'ex viola Edoardo Bove, tornato proprio in questi giorni ad essere calciatore a tutti gli effetti, al Watford:

"La sera di giugno di sette anni fa in cui Diego Della Valle decise di vendere a Rocco Commisso ero ospite a cena del proprietario della Fiorentina nell’appartamento ricavato nell’elegantissimo Palazzo Tod’s in Corso Venezia, a Milano. Un caso, o forse no. C’erano anche Michele Lupi, direttore dei progetti speciali del Gruppo, e un giovane nipote di Della Valle. Nicola, se ricordo bene. Intorno a mezzanotte Della Valle, che aveva risposto a quattro o cinque chiamate, alzò improvvisamente la voce: «Rocco, il prezzo è quello e quello resta!». Poi ci sorrise.

Commisso pagò la Fiorentina fino all’ultimo euro. La voleva. Dal giorno seguente cominciò a cambiarne il destino portando risorse, passione e idee ambiziose, una delle quali non ha potuto realizzare. Era un tipo battagliero, non amava gli ostacoli, ma ne ha incontrati un numero antipatico nella sua Italia. Squadra e strutture, strutture e squadra, questo aveva in testa: il gioiello, il Viola Park, uno dei centri più belli d’Europa; il rimpianto, lo stadio che non gli hanno permesso di costruire come l’avrebbe voluto. Commisso capì immediatamente che l’Italia non era l’America dove s’era conquistato credibilità, riconoscibilità, ricchezza, e che da noi i progetti si scontrano con la politica, la burocrazia, l’invidia. Ha lottato, s’è stufato, ma si è arreso soltanto a una lunga malattia.

Tanti descriveranno con affetto e rispetto l’uomo e il presidente Commisso. Vi bastino, nel mio caso, le lacrime di Giovanni Bove, il papà di Edo, quando mi ha telefonato per annunciare che il figlio sarebbe andato al Watford. Dopo le prime parole, singhiozzando, ha detto: «Per me oggi è un giorno molto particolare, è morto un uomo meraviglioso che per noi ha fatto tanto». Non è riuscito a proseguire. È anche grazie a Commisso che ieri, proprio ieri, Edo è tornato al calcio, alla vita. La sua vita".