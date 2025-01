Clamoroso ribaltone del Milan, che in cinque minuti elimina la Juventus dalla Supercoppa Italiana. Derby della Madonnina in finale

Si è appena conclusa la seconda semifinale di Supercoppa Italiana, che ha visto Juventus e Milan sfidarsi. I bianconeri confermano il momento di difficoltà: anche oggi, come nel pari di domenica scorsa contro la Fiorentina, ha giocato una gara discreta per oltre un'ora, ma mostra limiti nel gestire il vantaggio. E stavolta viene rimontata del tutto: vincono i rossoneri per 1-2.

La cronaca di Juventus-Milan: rimonta rossonera

Primo tempo abbastanza equilibrato e piuttosto avaro di emozioni, tranne per il vantaggio della Juventus dopo venti minuti, propiziato da un bel gol di Yildiz. A inizio ripresa il Milan cresce timidamente dopo due grandissime chance bianconere, ma le squadre non convincono. Una clamorosa ingenuità di Locatelli concede un rigore ai rossoneri, che Pulisic trasforma a venti dalla fine. Cinque giri di lancette più tardi, Musah tenta un traversone sul quale arriva Gatti: deviazione maldestra, direttamente in porta. Autogol tragicomico ma decisivo, finisce così.

Derby di Milano in finale di Supercoppa

Sergio Conceição parte bene nel suo debutto rossonero e batte Thiago Motta. Il Milan va in finale, dove troverà i cugini dell'Inter nella sfida del 6 gennaio.