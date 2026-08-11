Corriere Fiorentino: La distanza sul riscatto obbligatorio che si assottiglia
Un articolo sulla Fiorentina è presente sul Corriere Fiorentino di oggi.
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Il pezzo in questione si intitola: “Domino emiliano”. Ovvero: “Piccoli al Bologna: la distanza con la Fiorentina sul riscatto obbligatorio si assottiglia Mentre il Parma blocca il sostituto di Pellegrino che ha già detto sì a Paratici”.
Un'operazione che può accontentare tutti
Articolo che inizia così: “Sulla carta è un’operazione che può accontentare ogni parte in causa, all’atto pratico però serve ancora un po’ di pazienza, quella necessaria affinché tutti pezzi del mosaico vadano al loro posto”.
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