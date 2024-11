Perini: "Vogliamo coprire il cantiere del Franchi, stiamo cercando una soluzione tecnica. Cronoprogramma? Stiamo lavorando a un nuovo documento"

L'assessore allo sport al Comune di Firenze Letizia Perini ha risposto in Consiglio Comunale a un'interrogazione sul tema stadio Franchi portata in aula da Dimitri Palagi (LEGGI QUI), consigliere di Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio. Queste le sue parole:

“Chiedeva con forza quella parte di commerciale fosse rimossa e la proposta è stata presa in considerazione dall'amministrazione. Ma a Campo di Marte sono presenti tante realtà, sportive e non, con le quali stiamo collaborando per riqualificare la zona. E' un lavoro che stiamo portando avanti in questo momento. Vogliamo che queste realtà partecipino al progetto. C'è un dialogo in corso con RFI sul tema del parcheggio e del sottopassaggio. C'è un dialogo con la Fiorentina per coprire il cantiere durante le partite, stiamo cercando una soluzione tecnica. Coprire il cantiere è una cosa auspicabile per tutti. Il cronoprogramma? Quello nuovo lo presenteremo quando sarà pronto”.