Intervenuto a TvPlay, l’ex portiere della Fiorentina e anche del Bologna, il tifoso viola Emiliano Viviano, ha parlato dell’ex tecnico gigliato Vincenzo Italiano, ieri vincitore della Coppa Italia con il Bologna.

‘L’etichetta messa ad Italiano è una caz***a’

“Sono sinceramente contento che Italiano abbia vinto la Coppa Italia con il Bologna. Continuo a pensare che questa sia una versione migliore dell’allenatore che ha allenato la Fiorentina e che ha sbagliato qualcosa nei precedenti anni. È però un allenatore molto bravo e sono felice per lui. Quando arrivi in fondo e non vinci a volte ti mettono un’etichetta, ed è una caz***a perchè in fondo bisogna arrivare”.

‘Italiano tra i migliori allenatori in Italia’

“Questa tipologia di squadra, così solida, corta sulla palla e equilibrata alla Fiorentina non l’ho vista. In finale di Conference la Fiorentina prese un gol sul rinvio del proprio portiere. Nell’ultimo quarto d’ora il Bologna si è difeso aggressivo, basso, come deve fare una squadra in un momento in cui serve difendere. In campo è un tecnico bravissimo, non ci sono dubbi, dà un’intensità incredibile alla squadra ed è tra i migliori in Italia ad allenare”.

‘A Firenze ha mostrato alcuni limiti non visti a Bologna’

“La Fiorentina quest’anno ha fatto peggio e con una squadra molto più forte, su questo non ci sono dubbi. Italiano sarebbe arrivato in Champions League con la sigaretta in bocca. Italiano fatto un grande percorso in viola, non lo giudico certo negativo perchè ha perso le finali, assolutamente, tuttavia a Firenze ha mostrato alcuni limiti che nella stagione attuale non si sono visti. Ora è certamente pronto per una big, non potrebbe far meglio di Fonseca, Conceicao, o di Motta la Juventus?”.