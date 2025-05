L'ex attaccante Robert Acquafresca ha parlato a Radio Bruno, soffermandosi sulla stagione della Fiorentina e sulle prospettive in viola di Palladino.

‘Domenica si vedrà se il Bologna è a pancia piena o no’

“Firenze non è grandissima come città, la conosco bene, il tifo è appassionato, caldo e quello attuale non dev'essere un momento facile. Il Bologna ha meritato di vincere, sono invece spiazzato dal Milan, che nel DNA ha sempre avuto la vittoria. Il Bologna parte da lontano ed enorme merito va a Di Vaio, Sartori e Italiano. La sfida con la Fiorentina? Ora si vedrà la bravura dei giocatori che non dovranno avere la pancia piena, tornando subito al campionato contro una squadra ferita che avrà tanta rabbia dentro come quella viola. Il Bologna ha ancora tanto da giocarsi”.

‘Palladino è preparato e può solo migliorare’

“Poter ricoprire più ruoli dà sempre più soluzioni, per se stessi e alla squadra. Beltran ha ampi margini di miglioramento, non ha ancora espresso il suo vero potenziale. Spero possa riuscire a trovare la situazione giusta per mettere in mostra le proprie qualità. Palladino è un mio ex compagno e amico, parliamo spesso. Non era facile la situazione, penso però che il cammino della Fiorentina sia stato ottimo. In una settimana però si è passati dal poter ottenere una finale a perderla. Raffaele è giovane ma è dotato di una calma e di una preparazione e può solo migliorare nel tempo. La Fiorentina ha fatto bene a rinnovare il suo contratto, credo molto in lui. Serve maggiore equilibrio nel calcio, la Fiorentina ha avuto momenti belli, ha fatto anche 8 vittorie di fila”.

“Kean è stato una scommessa vinta, ha girato grandi squadre ma non riusciva mai ad affermarsi. Le qualità che si intravedevano erano evidenti, doveva solo sbocciare. È stato il suo miglior anno in assoluto, arriveranno offerte importanti per lui ma mi auguro rimanga, penso che Palladino possa essere fondamentale. Gudmundsson? Passare da Genova a Firenze è un salto importante, la pressione può farsi sentire. Con un anno alle spalle ora potrà migliorare l'intesa coi compagni di reparto”.