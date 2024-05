Atene ha già battuto Praga e i tifosi viola puntano al sold out: i percorsi alternativi che passano anche da Tirana

Ce ne saranno eccome di tifosi viola ad Atene, più di quanti non fossero all'Eden Park di Praga un anno fa, anche per questioni di capienza. La nuova fase di vendita libera dei tagliandi, seguita a quella riservata agli abbonati, ha portato ad un'impennata come raccontato da La Nazione: si è passati da 5000 a 7000 ticket staccati dal tifo viola. L'obiettivo ora è fare sold out degli 8000 destinati alla Fiorentina.

Per agevolare il più possibile la marcia verso il Partenone sono state studiate anche tappe alternative molto naif, come il trasferimento in aereo fino a Tirana, con conseguente pullman per il Pireo (si parla di circa 9 ore su strada…). Il tutto per colorare un po' più di viola l'Agia Sophia Stadium.