La mancanza del campo si fa sentire e un ex viola decide di rimettersi in gioco: ripartirà come collaboratore tecnico in MLS

Con l’inizio del 2025 inizia anche la nuova avventura in campo di un ex centrocampista della Fiorentina di Cesare Prandelli. Stiamo parlando del classe 1983 Marco Donadel che, dopo l’esperienza nel settore giovanile gigliato e quelle allo Spartak Mosca come vice di Vanoli e all’Ancona come tecnico, dopo un anno e mezzo di stop ha deciso di tornare in campo. Questa volta però come collaboratore tecnico.

L'ex centrocampista viola decide di ripartire dal Montreal CF

E per tornare tra i campi di gioco ha deciso di farlo ripartendo dal club che gli ha offerto l’ultima esperienza da giocatore: il Montreal CF, club che milita nella MLS americana e nel quale l'ex centrocampista viola ha giocato. Il club di Joe Saputo ha ufficializzato il suo ritorno con un annuncio tramite tutti i propri canali social. Questa l’ufficialità del ritorno di Donadel in Canada: