VIDEO: Amatucci prosegue la sua fantastica stagione, ecco il suo gol di testa in pieno recupero!

Il giovane centrocampista prestato dalla Fiorentina alla Salernitana, Lorenzo Amatucci, sta continuando a mettersi in luce in serie cadetta.

Il classe 2004 durante il mercato estivo è stato ceduto in prestito alla Salernitana, diventandone subito un pilastro. In questa stagione il giovane mediano ha collezionato 30 presenze condite da 2 gol e 1 assist; tabellino che si è impreziosito proprio nell'ultimo turno di Serie B grazie ad un gol messo a segno di testa (non proprio la specialità della casa) dal calciatore cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina.

Purtroppo la rete, arrivata nei minuti di recupero, non è servita ad evitare la sconfitta dei granata contro il Palermo. Per la squadra di Amatucci evitare la retrocessione in Serie C diventa sempre più difficile.