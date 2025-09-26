Anche senza tifo organizzato viola, Pisa è comunque blindata in vista del derby: i provvedimenti

Pisa-Fiorentina è sicuramente una gara da attenzionare sotto il punto di vista dell'ordine pubblico. E infatti sono stati presi dei provvedimenti da parte di Autolinee Toscane, in merito alla viabilità della città di Pisa. L'evento è stato contrassegnato da bollino rosso, nonostante gli ultras viola abbiano comunicato la loro assenza.

Pisa blindata per il derby

Saranno chiuse alcune strade del centro della città. Domenica 28 settembre dalle 11:00 alle 21:00, il servizio di trasporto pubblico subirà deviazioni e modifiche a Pisa. Si segnalano possibili disagi in città.