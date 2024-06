Antonin Barak finisce nel mirino della critica nella Repubblica Ceca. Il centrocampista della Fiorentina si è fatto espellere nella partita decisiva della propria nazionale agli Europei, persa per 2-1 contro la Turchia e che è costata l'eliminazione alla squadra.

“Comportamento goffo”

L'ex giocatore della Nazionale, con un passato anche in Italia alla Lazio, Karel Poborsky non gli risparmia critiche, anche pesanti: "Barak si è girato con la palla e si è comportato in modo goffo entrando in ritardo sull'avversario. Il calcio europeo ha un ritmo completamente diverso da quello con il quale lo vediamo giocare. Perde semplicemente la palla e calpesta il piede del giocatore turco. L'arbitro era a dieci metri da lui, un rosso corretto che ha condizionato completamente la partita".

“Manca di dinamismo e velocità”

Poi ha aggiunto: "Barak gioca così a calcio. Non so se fare la mezzala a centrocampo sia il ruolo adatto per lui. Manca di dinamismo, velocità. Sfortunatamente è andata come doveva andare. I turchi si sono presi gioco di lui".