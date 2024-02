‘Con Belotti si è visto il cambiamento della Fiorentina’

Alessandro Bonan, giornalista di Sky, ha espresso a Italia 7 la sua opinione sulla Fiorentina vista contro il Frosinone e uscita vincitrice con un sonoro 5-1:“Non si può stare senza numero nove, il problema della Fiorentina è che dopo Vlahovic è rimasta senza centravanti. A cavallo della Supercoppa la Fiorentina Italiano non ha avuto Nico Gonzalez, e ha aspettato l'esplosione di Nzola, mai arrivata. Arthur non ti è mancato, ha giocato tanto. Non mi sembra lui il problema, semmai lo era la ricerca del numero 9. Beltran ha dei numeri, ma probabilmente deve fare esperienza, e capire se può reggere il peso del ruolo. Con Belotti hai visto il cambiamento della squadra”.

A Bologna Italiano proporrà una squadra umile?

E sulla prossima partita dei viola contro il Bologna afferma: "Ci sono tre squadre in Italia che giocano un grande calcio: parliamo di Atalanta, Inter e Bologna, e i felsinei hanno un fenomeno davanti. Zirkzee è di un livello superiore. La partita è molto bella sulla carta, sono curioso di vedere Italiano se proporrà la Fiorentina umile vista in Coppa Italia. La Fiorentina soffre troppo il derby con l'Empoli, e non so darmi una spiegazione di questo. Nicola deve avere qualcosa dentro, è capace incredibilmente di dare qualcosa nel breve periodo".