Si è appena concluso il posticipo di Serie A tra Juventus e Udinese. I friulani sbancano in casa della ‘Vecchia Signora’ vincendo per 1-0

A sbloccare la gara è l'Udinese al 25' con Giannetti, che deposita il pallone in porta dopo una carambola in area. La Juventus, con l'ex attaccante della Fiorentina Chiesa in campo ma senza Vlahovic assente per infortunio, prova a cercare il pareggio per tutto il resto della gara senza però trovare il gol, con il muro difensivo dei friulani che regge fino all'ultimo minuto di gioco.

La squadra allenata da Allegri resta così ferma 53 punti al secondo posto con il Milan a 52 a ridosso, mentre l'Udinese si allontana dalla zona retrocessione andando a quota 22.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 60*, Juventus 53, Milan 52, Atalanta 42*, Bologna 39*, Roma 38, Lazio 37 *, Fiorentina* 37, Napoli* 35, Torino* 33, Monza 30, Genoa 29, Lecce 24, Frosinone 23, Udinese 23, Empoli 21, Sassuolo* 20, Verona 19, Cagliari 18, Salernitana 13. (*= una partita da recuperare).