A Radio Bruno ha parlato l’ex tecnico dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato, che si è espresso sul neo giocatore della Fiorentina Jacopo Fazzini ma anche su Pio Esposito.

‘Fazzini mezzala di qualità, a centrocampo può giocare ovunque’

“Fazzini è un ragazzo super, è molto responsabile, si impegna moltissimo e pensa sempre al lavoro. È molto educato. Per quello che ho avuto a che fare posso dire questo di lui. Come calciatore ha grande tecnica, qualità, che ogni allenatore vorrebbe avere nella propria rosa. Sono quei giocatori che hanno talento, colpi ma anche testa. Penso che sia un acquisto importante per il presente ma anche per il futuro. Credo che il ruolo ideale per lui sia la mezzala. Ma avendo grande visione e testa credo possa fare tutti i ruoli del centrocampo”.

‘Tutti gli Esposito hanno talento. Pio? Un grande attaccante’

“Penso che Pio Esposito sia un grande attaccante. È giovanissimo ma si vede già che può diventare uno dei nove più forti del nostro calcio. Ho avuto il piacere di allenare i suoi fratelli, sono tutti dotati di grande talento. Sui giovani ci vorrebbe più coraggio. A volte, in Italia, si preferisce perdere coi giocatori esperti piuttosto che provare i giovani”.