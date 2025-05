All'indomani dell'eliminazione per mano del Betis, l'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha detto la sua a TVPlay sul rinnovo di Palladino: “Se non è stato mandato via nel momento peggiore della stagione, a questo punto tanto vale continuare il percorso con lui. Secondo me può migliorare, alla fine ha delle buone idee di calcio, ma al tempo stesso non credo che questo rinnovo significhi che rimane al cento per cento”.

“Commisso difficilmente esonera…”

Poi Viviano ha aggiunto: “Quello che tanta gente fuori da Firenze non capisce è che Commisso è proprio restio ad esonerare gli allenatori. Non vorrebbe mai farlo, se non strettamente necessario, e lo abbiamo visto negli anni della sua gestione”.