Il Napoli spara, ma a salve, e manca il successo casalingo in Champions: classifica che ora si fa complicata

Si è appena concluso l'incontro tra Napoli ed Eintracht Francoforte, valevole per la quarta giornata della Fase Campionato della Champions League. Gli uomini di Conte non riescono ad andare oltre lo 0-0 contro la corazzata teutonica, e ora la classifica si fa complicata.

La cronaca della partita

La partita, a onor del vero, la fanno proprio i padroni di casa che, pur a discapito di qualche errore di troppo in impostazione, si presenta a più riprese davanti a Zetterer senza però - almeno nel primo tempo - mai veramente impensierirlo. Nel secondo tempo il Francoforte si chiude con molta più decisione e le occasioni diminuiscono drasticamente: addirittura la palla del vantaggio passa dai piedi di Knauff, che colpisce a botta sicura ma trova un attento Milinkovic-Savic. L'occasione maggiore del Napoli arriva poco dopo, ma Anguissa non è svelto nel gestire un pallone vagante in area piccola e colpisce male. Finisce dunque 0-0, col Napoli fermo a quota 4 punti in 4 partite.

Le altre italiane

Non finisce qui la notte europea per le italiane: a momenti scenderà in campo la Juventus di Spalletti, alla sua prima in Champions alla guida dei bianconeri, che ospiteranno lo Sporting. Domani, invece, gli impegni per Inter e Atalanta.