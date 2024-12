Cataldi: "Non è stato facile giocare questa partita, fa male uscire così. Bove ci mancherà, in campo e per i suoi valori"

Il centrocampista della Fiorentina Danilo Cataldi ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta ai rigori contro l'Empoli.

"Penso non sia stato facile, nonostante tutto, giocare questa partita… è normale. Nel primo tempo ce ne siamo accorti, abbiamo avuto un po’ il freno a mano tirato all’inizio. Sappiamo che Edo sta bene. Non diciamo niente di più perché a lui non piace che se ne parli troppo. Fa male uscire così, in questa maniera, ma il campo ha detto questo e lo accettiamo".

"L'Empoli ce lo aspettavamo così, stanno facendo bene. Tolte le azioni dei loro due gol, non ricordo grosse difficoltà da parte nostra. Noi abbiamo avuto più occasioni, ma non siamo riusciti a sfruttarle. Ora il campionato è dietro l’angolo, dobbiamo già pensare a quello. Bove ci mancherà. È un giocatore che giocava fuori ruolo, ma riusciva a farlo nella miglior maniera possibile. Ci mancherà come valori nello spogliatoio, però abbiamo dei giocatori molto forti. Ci sono tanti che possono guidare la Fiorentina, come Sottil".