Un esterno d'attacco della Juventus rischia di saltare anche la Fiorentina e Nico Gonzalez scalda i motori per la gara da ex

La Juventus ha comunicatole condizioni di Francisco Conceição con una nota ufficiale: “In seguito a un fastidio muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione del bicipite femorale”.

Un infortunio che potrebbe tenere l'esterno d'attacco portoghese out per una decina di giorni, con il rientro che potrebbe coincidere con il match tra Fiorentina e Juventus in programma il 16 marzo, ma il portoghese rimarrà in dubbio fino all'ultimo. Per questo si scalda Nico Gonzalez per la gara da ex contro i viola, con l'argentino già in rampa di lancio stasera contro l'Hellas Verona.