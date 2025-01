Il nuovo centrocampista della Fiorentina Michael Folorunsho è intervenuto a DAZN prima della gara contro il Torino:

Dopo il Monza

Folorunsho commenta: “Allenamenti e parole tra di noi dopo il Monza? Semplicemente c'è stato un confronto tra di noi in spogliatoio, questa è una squadra di ragazzi che lavora dalla mattina alla sera. Ci siamo quindi confrontati e ne è uscito qualcosa di positivo, e ora non vediamo l'ora di andare a vincere in campo”.

“Perchè ho scelto Firenze”

E prosegue: "Ho scelto Firenze e la Fiorentina perché lo hanno scelto me, che potessi essere titolare non lo sapevo fino a quando non me l'hanno detto, mi auguro di ripagare la fiducia".