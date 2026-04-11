“Fiorentina, serve un tecnico di rottura per ripartire. La gestione degli infortuni non funziona”
La Fiorentina vive un momento difficile da leggere. Non solo per i risultati, ma per una sensazione generale di instabilità che riguarda campo, infortuni e ambiente.
Marchini: “Fase difficile da capire”
Il giornalista non gira intorno al punto al PentaSport di Radio Bruno.
La stagione viola è complicata da decifrare, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.
Tra prestazioni altalenanti e continui stop fisici, la squadra fatica a trovare continuità e identità.
Il problema infortuni e comunicazione
Uno dei nodi principali riguarda la gestione degli acciacchi.
Secondo Marchini, non è solo un tema di comunicazione, ma di tenuta fisica generale.
I giocatori rientrano e si fermano di nuovo, rendendo impossibile costruire stabilità e automatismi.
Firenze tra passione e pressione
Altro tema caldo è il rapporto con l’ambiente.
Firenze resta una piazza calda, passionale, ma anche emotivamente instabile.
Nel giro di poche settimane si passa dall’entusiasmo alla critica feroce, creando un contesto difficile da gestire per squadra e allenatore.
Serve un progetto vero
Il passaggio più importante riguarda il futuro.
Marchini è netto: serve un progetto a lungo termine, non soluzioni tampone.
La Fiorentina ha bisogno di un allenatore che resti, che costruisca, che dia un’identità chiara nel tempo.
“Allenatore di rottura” accanto a Paratici
L’idea è precisa.
Marchini invoca un tecnico nuovo, anche giovane, ma di rottura, capace di portare idee diverse e di lavorare per anni accanto a Paratici.
Un ciclo lungo, almeno cinque anni, per dare finalmente stabilità al club.
E se resta Vanoli?
C’è anche un’altra possibilità.
Se la società decidesse di confermare Vanoli, allora dovrà fare una scelta altrettanto chiara: proteggerlo in ogni situazione, senza metterlo in discussione alla prima difficoltà.
Perché senza una linea forte, il rischio è quello di restare fermi.