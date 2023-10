La firma de La Nazione Angelo Giorgetti ha effettuato una fotografia del confronto tra Fiorentina ed Empoli, di scena stasera al Franchi, di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

“Ho visto in queste due settimane usare il sostantivo trappola tantissime volte, non capisco perchè. La Fiorentina ha dimostrato a Napoli di aver fatto un salto di qualità complesso, mettendo a posto tanti dettagli, ora dipende da lei. Adesso ci aspettiamo una riprova. L’Empoli con tutto il rispetto ha segnato un gol in 8 partite e la sua situazione è chiara, è in grande difficoltà”.

“Martinez Quarta è stato una soluzione in corsa, molto intelligente, è un altro giocatore anche sul piano mentale. Italiano ha trovato un giocatore capace di gestire il pallone con tecnica in difesa, togliendolo dal terrore di trovarsi come ultimo uomo e commettere errori. L'argentino ha libertà e la possibilità di far vedere quanto valga anche in altre posizioni del campo. A Napoli ho visto Ikone e Brekalo molto applicati, gli esterni hanno anche coperto facendo un lavoro importante”.

Infine conclude: “Baldanzi è un bel prospetto, ha talento e verticalizza, in una zona di campo in cui servono tecnica e cervello. Deve irrobustirsi sul piano della tenuta, perchè nelle zone di campo in cui agisce gli scontri sono ancora più duri del normale. Deve fare un passo in avanti sotto questo aspetto. Spero che sia già in grado di sostenere un esame sul piano mentale in altre piazze, ma questo non lo so. In questo momento alla Fiorentina c'è Bonaventura fa un po' la mezzala, un po' il trequartista, rispondendo alle esigenze viola. Baldanzi è un trequartista puro, la Fiorentina lo sta seguendo ma c'è da capire poi come si giocherebbe”.